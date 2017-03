Das für den 6.3. in Bremen geplanten Konzert von The Boomtown Rats, in der Originalbesetzung mit Bob Geldof, muss wegen interner Planungskonflikte verlegt werden. Dies teilt der Veranstalter mit.



Die Band hat folgenden neuen Termin verbindlich bestätigt:



Bremen: Freitag, 19. Januar 2018 , 20 Uhr, Pier 2



Die bereits gekauften Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit



Bild: Bob Geldorf (Quelle Wikipedia/Matthias Muehlbradt)