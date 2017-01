Im Jahr 2012 spielte Rammstein zwei Konzerte in der Pariser Bercy-Arena vor 17.000 Fans. Das CinemaxX Bremen bringt am 23. und 24. März mit "Rammstein: Paris" die Highlights dieser beiden Nächte auf die große Leinwand.



Tickets für den Konzertfilm gibt es ab 12,50 Euro an der Kinokasse, den dortigen Ticketautomaten und auf www.cinemaxx.de/rammstein.



Bild: Wikipedia/Victor Climent