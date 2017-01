Kostenpflichtige Link Tipps

Marieluise Beck verlässt den Bundestag

Die Grüne Marieluise Beck wird in diesem Jahr aus dem Bundestag ausscheiden, weil es im Bremer Landesverband der Grünen Widerstand gegen eine neuerliche Kandidatur über die Bremer Landesliste gegeben hatte

Die Frankfurter Allgemeine (kostenpflichtiger Artikel bei Blendle) schreibt: "Viele in ihrer Partei sind darüber nicht so traurig."

Zu viele Hotels in Bremen?

Laut der Allgemeinen Hotel und Gastronomie Zeitung konnten die Hoteliers in Bremen bei den Sixdays in diesem Jahr nicht an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Und die AHGZ meint: "Ein Grund könnten höhere Kapazitäten sein." Nur über das AHGZ Digitalabo erreichbar.