Kourou: Bremer Satelliten in Südamerika

Das Wissensmagazin Galileo von Pro Sieben berichtete am Montag über den Weltraumbahnhof in Kourou, von wo aus auch Raketen und Satelliten aus Bremen ins All starten.

Ein Reporter durfte die Montagehallen, die Abschussrampe und das Kontrollzentrum besichtigen. Dabei sprach er auch mit dem Bremer Ingenieur Rainer Hildebrand.

Geklärt wurde auch, warum die Europäer seit über 50 Jahren an diesem entfernten Ort ihre Raketenstarts durchführen. Kourou in Französisch-Guayana ist der dem Äquator am nächsten gelegene europäische Ort. Und diese Nähe sorgt dafür, dass beim Start sehr viel weniger Treibstoff benötigt wird.



Los geht es bei Minute 38,25.

Ein Tipp von bremen.de