Kunst Unlimited! im März

Am 18. März bietet die Kunsthalle Bremen wieder "Kunst Unlimited!" an.

Der Tag dient dazu, sprachliche, finanzielle und gesellschaftliche Grenzen zu überwinden. Neben verschiedenen Kreativaktionen für Kinder und Familien sowie Einzelbesucher werden auch Führungen angeboten, in denen bei Bedarf englisch und französisch gesprochen wird. Eine arabische Übersetzerin hilft bei der Verständigung.



Der Eintritt ist frei.



Hier gibt es Impressionen aus dem Fotobooth 2016, bei dem Besucher bei "Kunst Unlimited" selbst zum Kunstwerk werden konnten.



Bild: Wikipedia/Jürgen Howaldt