kurz & knapp

buten un binnen Rückblick 2016

buten un binnen macht eine Reise durch das scheidende Jahr: Auf einer Tour mit der BSAG-Straßenbahn durch Bremen begrüßt buten un binnen Bremerinnen und Bremer, die 2016 Schlagzeilen gemacht haben. Die Themen: Trainertausch – Werders Achterbahnfahrt, Niedergang der Bremer Landesbank, Chaos im Stadtamt, Bombe legt Innenstadt lahm und vieles mehr.

Freitag, 30. Dezember 2016, 19.30 Uhr, RB TV



CKT zieht um

Ab März gibt es die Fritten von CKT in der Obernstraße 76. Auf der ehemaligen CKT-Fläche (Obernstraße/Hutfilterstraße) und den Räumen in denen Kik zu finden war wird kräftig saniert und gebaut. Dort zieht in 2017 ein neuer Laden ein (facebook.com).



Blutspendeaktion an der Waterfront

In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz kann man am 13.02.2017 (13:30 bis 19:30 Uhr) im Blutspendemobil an der Waterfront-Promenade Blut spenden. Jeder Spender erhält ein Blutspender-Menü nach Wahl bei teilnehmenden Restaurants im Food Court. Bitte Personalausweise mitbringen (waterfront.de).



