kurz & knapp

Kerzenlichtkonzert

Heute findet im St. Petri Dom ein Kerzenlichtkonzert statt.

Gespielt werden von 18 Uhr bis 20 Uhr bekannte Weihnachtslieder nach Sätzen von L. Schröter und J. Walter. Es spielt das Bremer Barock Consort der Bremer Hochschule für Künste unter der Leitung von Manfred Cordes.



Eintritt: 15 Euro (Ermäßigt 10 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.



Pop Up Stand Betreiber für Markthalle Acht gesucht

"Bewirb dich für einen kostenlosen Pop Up Stand für 1 Stunde, 1 Tag oder 1 Woche (facebook.com). Und wenn uns deine Idee überzeugt, dann binden wir dich gerne in unser Konzept ein. Schreib uns einfach: mail@markthalleacht.de"





Bild: Wikipedia/Wuzur