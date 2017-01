kurz & knapp

Rückblick auf das Tankjahr 2016

clever-tanken.de teilt mit: Mit Blick auf das Gesamtjahr belegten am häufigsten die Top Drei der teuersten deutschen Tankstädte: Dresden (10-mal), Bremen (8-mal) sowie Leipzig, Frankfurt am Main und Köln (je 4-mal). Allerdings: Trotz des Rekordhochs im Dezember sind die Kraftstoffpreise 2016 sortenübergreifend im Jahresmittel das vierte Jahr in Folge gesunken (presseportal.de).



Ein Dorf, eine Straßenbahn, ein Slogan

Ein kleines Quiz bei Spiegel Online: Weißt du, welche Bundesländer mit diesen Slogans werben?" Bremen kommt zwar darin vor, aber nicht allzu häufig.

Mercedes C-Klasse Produktion in Bremen