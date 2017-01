kurz & knapp

Freiwilliges Ökologisches Jahr beim ADFC Bremen

Vom 01. September 2017 bis zum 31. August 2018 bietet der ADFC Bremen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) an. Hierbei bekommen die Teilnehmer / innen die Möglichkeit, ein ganzes Jahr Berufserfahrung durch Praxisarbeit zu sammeln.

Der Schwerpunkt des FÖJ liegt auf dem Thema Verkehr und dessen Auswirkungen auf die Umwelt. Die Teilnehmer / innen arbeiten in vielen Projekten mit. E-Mail Adresse für Bewerbungen und weitere Informationen gibt es hier.



Hotelschiffe in Bremen

Der NDR stellt drei Möglichkeiten vor, in Bremen in einer Koje zu übernachten.

Gleise A und B wieder frei

Seit heute 10 Uhr sind die Bahnsteige A/B am Bremer Hauptbahnhof wieder befahrbar. Die Linien 4/N4 sowie 25/N5 bedienen die reguläre Haltestelle (bsag.de).





Bild: Wikipedia/Wuzur