kurz & knapp

Möbelhaus Bolia kommt nach Bremen

Ende Februar eröffnet das dänische Einrichtshaus Boila eine Filiale in der Ansgarirorstraße. Laut dem Deal Magazin bietet Boila ein breites Sortiment an Design Möbeln.



Endless Grind

Der Winter ist vorbei. Zeit nach vorne zu schauen. Zum Beispiel auf den Juni. Denn am 1.7 findet wieder ein Endless Grind in Bremen statt. Wie immer am Schlachthof. Hier (vimeo.com) gibt es den Trailer.



Musikfilmfestival Bremen

Im City 46 Kino findet im Februar das Bremer Musikfilmfestival statt. Gezeigt werden Filme über Musiker, Musikstile (Die Geschichte des Punk) und Musikfans. Dazu gibt es ein Videowettbewerb. Hier gibt es das Programm als PDF.

Bild: Wikipedia/Wuzur



Alles leuchtet