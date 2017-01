kurz & knapp

Konkurrenz für die Union Brauerei

Google hat Forscherteams weltweit aufgefordert, Experimente für Weltraummissionen zu entwickeln. Ein Team von der Universität in San Diego nimmt am Wettbewerb teil und will Craftbeer auf dem Mond brauen. Dabei geht es den Wissenschaftlern nicht darum, künftigen Astronauten zu einer fetten Party zu verhelfen, sondern das Wachstum von Hefepilzen bei geringer Schwerkraft zu erforschen. Langfristig könnten so Arzneien mit Hefe entwickelt werden, so Ze.tt.



Luft nach oben

Media Control hat die Social Media Aktivitäten aller deutschen Ministerpräsidenten beziehungsweise Bürgermeister untersucht. München führt mal wieder die Tabelle an. Horst Seehofer hat fast 110.000 Facebook Follower, mehr als 20 mal so viel wie Carsten Sieling. Twitter Königin ist Hannelore Kraft.



Bild: Wikipedia/Wuzur