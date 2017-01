kurz & knapp

Rammstein auch im Cinespace

Der Konzertfilm "Rammstein Paris" wird Ende März nicht nur im Cinemaxx Bremen (citybeat.de), sondern auch im Cinespace gezeigt. Und dort mit Dolby Atmos.



Ja gut, Hamburg hat ein zwei schöne Ecken.

Buzzfeed hat 26 Geheimnisse Hamburgs zusammen getragen, die Menschen aus Hamburg eigentlich nie verraten würden.

Festival Tanz Bremen - Ticketverkauf gestartet

Vom 17- bis 20. März 2017 findet das Festival Tanz Bremen statt. Gestern ist der Ticketverkauf gestartet (tanz-bremen.com).

- Theaterkasse Theater Bremen

- Nordwest Ticket

- Tickets für Vorstellungen in der Schwankhalle Bremen, Theater am Leibnizplatz und weiteren Veranstaltungsorten können nur an den jeweiligen Kassen oder im Onlineverkauf der Veranstaltungsorte erworben werden



Bild: Wikipedia/Wuzur