kurz & knapp

Repair-Cafés 2017

Seit 2014 veranstaltet Entsorgung kommunal gemeinsam mit der Bremer Umwelt Beratung Repair-Cafés für kleine Elektro-Geräte auf verschiedenen kommunalen Recycling-Stationen. Nun stehen die Termine für 2017 fest. Alle Repair Cafés finden Samstags von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Es kann jeweils nur ein Gerät mitgebracht werden und auch nur von einer Bremerin oder einem Bremer.

Alle Termine, die Anschriften der Recycling-Stationen sowie weitere Infos gibt es hier.



LKR(aute)

Früher hieß die Abspaltung der AFD einmal Alfa, nun firmiert sie unter dem Kürzel LKR, was für "Liberal Konservative Reformer" steht. Die Salonkolumnisten haben sich gefragt, was die Reformer denn so treiben und sind auf der Facebook Seite der parlamentarischen Gruppe der Bremischen Bürgerschaft auf ein Bild aus der Photoshop Hölle gestoßen.

Bild: Wikipedia/Wuzur