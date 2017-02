kurz & knapp

Der Weser Kurier hat Pläne - Verrät sie aber nicht

Wie alle Regionalzeitungen leidet auch der Bremer Weser Kurier unter Auflagenschwund. Hinzu kommt: In Bremen gibt es viele Arbeitslose, viele Single Haushalte und viele Menschen mit Migrationshintergrund. Aber das Blatt gibt nicht auf und will die Abo Zahlen wieder steigern. Allerdings konnte nicht einmal Meedia herausfinden, was mit "geeignete Beteiligungen im Digitalbereich" und "Ausbau von Paid Content" konkret gemeint ist.



Jugend tanzt im Goethe Theater

Das europäische Tanzprojekt "Let´s Dance" macht gerade Station in Bremen. Am Sonntag feierte das Stück "Home Sweet Home" feierte am Sonntag Premiere im Goethe Theater. Sat 1 war dabei.



Bild: Wikipedia/Wuzur