kurz & knapp

Gastro-Plan für die Überseestadt

Für alle, die auf der Suche nach einem Restaurant, Bistro oder Café in der Überseestadt sind, gibt es jetzt einen Gastronomie-Plan zum Download. In die kulinarische Landkarte sind Restaurants, Cafés, Bäckereien, Bistros und Food Trucks eingezeichnet, die es in der Überseestadt gibt (ueberseestadt-bremen.de).

Gefunden bei Love Bremen



Sail away

Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint und die Weser führt kein Hochwasser. Ein guter Tag, um ein Kaltgetränk auf dem Deck "unserer Alex" zu geniessen (facebook.com).

Bild:Alexander von Humboldt Das Schiff/Facebook