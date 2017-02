kurz & knapp

Sieben Liebeserklärungen

Menschen aus verschiedenen Ländern und Städten haben der Wirtschaftsförderung Bremen erzählt , warum sie sich in Bremen verliebt und hier ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben.



Energiesparmeister 2017 gesucht

Die besten Klimaschutzprojekte an Schulen in ganz Deutschland stehen fest. Das beste Projekt aus jedem Bundesland wurde bestimmt und erhält ein Preisgeld von jeweils 2.500 Euro. Für die 16 Landessieger geht es jetzt um den mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg. Wer "Energiesparmeister Gold" wird, entscheidet eine öffentliche Online-Abstimmung.

Bremer Landessieger wurde die Oberschule an der Egge



Hochschultage-Wandanimation

Während der Hochschultage 2017 ist ein Film entstanden (vimeo.com).. Die Besucher konnten sich an einer weißen Wand kreativ ausprobieren. Die Idee hatte Ulrike Isenberg, Werkstattleiterin Trickfilm. Mit Hilfe der Stop-Motion Filmtechnik wurden einzelne Frames aufgenommen und zu einem Film zusammengestellt.

