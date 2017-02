kurz & knapp

Salon Digital bei Vimeo

Die Bremer Hochschule für Künste stellt jetzt Auftritte ihrer Digitalen Salons in Netz. Genauer gesagt bei Vimeo. Drei Aufzeichnungen gibt es bereits



Des Rätsels Lösung

Die Homepage der Bremer Überseestadt klärt über Kuriositäten des Stadtteils auf. Hier geht es zum Beispiel um das Vielschiengleis am Europahafenkopf.

"Ein Teil des Vielschienengleises, das ursprünglich entlang eines Großteils des Europahafenbeckens verlief, wurde bewusst beim Umbau des Areals zur Erinnerung an vergangene (Hafen-)Zeiten erhalten."



Sun Air sagt Tschüss

Die Airline Sun Air zieht sich nach wenigen Monaten von Bremen zurück. Die beiden Verbindungen nach London und Manchester waren offenbar nicht stark genug ausgelastet. Da sich die Airline Jet Time von etlichen Strecken verabschiedet, sieht Sun Air dort mehr Potenzial (biztravel.fvw.de).



Bild: Wikipedia/Wuzur