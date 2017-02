kurz & knapp

"Urbaner Spaziergang“ durch Walle

Der Bremer Stadtteil Walle wandelt sich. Deshalb haben zwei Architekten eine öffentliche Tour durch die Gegend unternommen und erstaunlich viele Bremer sind beim "urbanen Spaziergang“ mitgelaufen. Auch Sat. 1 war dabei.



Nur Fliegen ist schöner

Startups Bremen hat bei TobyRich vorbeigeschaut. Die Firma aus der Bremer Überseestadt stellt seit 2013 Modellflugzeuge her, die mittels Smartphone App gesteuert werden können. Über neue Modelle, die dieses Jahr in den Handel kommen und die Reaktionen auf den Auftritt in der Vox Sendung "Höhle der Löwen" berichten Ulrich Ditschler und Tobias Dazenko.



