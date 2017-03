kurz & knapp

Kindersamstag in der Bremer Kunsthalle

Am zweiten Samstag im Monat, jeweils 11.30 bis 13 Uhr, findet in der Bremer Kunsthalle ein Ausstellungsrundgang für Kinder ab 6 Jahren statt. Auch gibt es Aktionen in der Werkstatt der Kunsthalle.



Nächster Termin: 11. März. Kosten 5 Euro (Plus 1 Euro Eintritt). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bild: Wikipedia/Jürgen Howaldt



Vorträge zum gegenwärtigen Indien

Das India Study Centre der Hochschule Bremen lädt zu drei öffentlichen Vorträgen zum gegenwärtigen Indien mit anschließender Diskussion ins Haus der Wissenschaft ein. Beginn ist immer um 18 Uhr. Um vorherige Anmeldung unter: india@hs-bremen.de (Kontakt: Corinne Ghorbani) wird gebeten.



16. März: "Indiens Außenpolitik“. Anmeldung bis 13. März.

25. April: "Dalits - Alles, was Recht ist“. Anmeldung bis 18. April.

15. Mai: Indiens Sozialpolitik“. Anmeldung bis 8. Mai.