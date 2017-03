kurz & knapp

Kids für Nix im GOP

Die Aktion "Kids für Nix“ im GOP ist zurück. "In den Bremer Osterferien (12. bis 22. April) laden wir je ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen in die Show ein. Die Kombination mit anderen Vorteilen und Aktionen sowie die Verrechnung auf bereits gebuchte Tickets ist nicht möglich. Gültig an allen Showtagen außer sonntags."



Hier kann man Tickets bestellen.



Vorläufiger Sommerflugplan

Der Flughafen Bremen hat den vorläufige Sommerflugplan 2017 veröffentlicht.