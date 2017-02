LEGO Markenwelt bei eBay

Die LEGO GmbH ist seit gestern mit einer eigenen Markenwelt bei eBay vertreten.

In 21 Themenwelten können Kunden die gesamte Vielfalt der Produktlinien wie zum Beispiel LEGO Star Wars, LEGO Ninjago oder LEGO Friends entdecken. Käufer können auf der Suche nach Bestsellern, Neuheiten, Raritäten oder anlassbezogen durch die Seite navigieren. Eine altersbezogene Suche ist ebenfalls integriert. Vele Produkte, die von autorisierten Händlern angeboten werden, können per Click & Collect bei einem lokalen LEGO Händler in der Nähe online bestellt, bezahlt und dann vor Ort abgeholt werden



Die neue LEGO Markenwelt findet man unter lego.ebay.de



Bild: Wikipedia/Stilfehler