Leinenzwang für Hunde ab heute

Wie Radio Bremen berichtet, gilt seit heute in der Stadt Bremen ein Leinenzwang für Hunde auf Freiflächen. In Niedersachsen gilt Leinenzwang erst ab dem 1. April.



Mit der Verordnung sollen junge Wildtiere wie Rehe, aber auch Jungvögel geschützt werden. Verstöße gegen den Leinenzwang werden mit Verwarnungen und im Wiederholungsfall mit Geldbußen geahndet. Für Katzen gibt es während der Brutzeit dagegen keine Verordnung. Katzenbesitzer werden lediglich gebeten, ihre Tiere im Haus zu halten.



Der Leinenzwang gilt laut Radio Bremen

"Grundsätzlich in allen 'freien Landschaften". Neben Wiesen sind das auch Wälder, Weide-, Moor- und selbst Ödflächen. Gekennzeichnet sind die betroffenen Flächen nicht."



Der Leinenzwang endet am 15. Juli.