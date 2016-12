Lennart Thy zum FC St. Pauli ausgeliehen

Stürmer Lennart Thy wird den SV Werder Bremen in der Winterpause verlassen und zum FC St. Pauli zurückkehren. Der 24-Jährige wird bis zum Saisonende an den Tabellenletzten der zweiten Bundesliga ausgeliehen. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

"Lennart findet hier auf seiner Position große Konkurrenz vor. Wir haben deshalb gemeinsam entschieden, dass es wichtig für ihn ist, regelmäßig auf gutem Niveau zum Einsatz zu kommen. Diese Möglichkeit ist bei St. Pauli gegeben", so Frank Baumann (presseportal.de).





Bild: Wikipedia/Northside