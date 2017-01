Am 01.02. von 10 Uhr bis 17 Uhr findet die Lernmesse Bremen 2017 im Musical Theater Bremen statt.

ca. 50 Aussteller aus einem breiten Spektrum an Unternehmen und Institutionen werden dort Angebote an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten.



Dazu gibt es unter anderem

einen Bewerbungsmappen Check

Vorträge und Workshops

Tipps zur Präsentation

spezielle Angebote für Migranten



Der Eintritt ist frei.