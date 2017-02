Lesung "Der Osterdeich – Geschichte und Geschichten"

Johann-Günther König stellt am 16. Februar sein Buch über den Osterdeich vor.

Johann-Günther König schildert die Geschichte des Osterdeiches vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Er beschreibt viele ansässige Häuser und stellt prominente "Osterdeicher“ vor. Viel wissenswertes, wie zum Beispiel, dass der gesamte Stadtteil einst aufgeschüttet wurde, befindet sich in dieser Würdigung. Alle Häuser, von der Tiefgarage bis zur swb, werden gezeigt und bilden das farbige Panorama dieses Nachschlagewerkes.



"Nützlich und interessant nicht nur für die Anwohner/innen."



16.02.2017, Café Ambiente, Osterdeich 69, 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei (stabi-hb.de).



Bild: Wikipedia/Buonasera