Der Berliner Fotograf Jo Fischer war im letzten Herbst zwei Monate lang in Syke. Die Schwarz-Weiß Fotografien, die er damals geschossen hat, sind noch bis zum 19. Februar in Syke zu sehen. Spiegel Online hat den 46-Jährigen interviewt und wollte unter anderem wissen, weshalb die Bilder so trist und düster geworden sind.



Ein Bildband mit den Aufnahmen aus Syke ist in Planung.



Bild: Wikipedia/André Karwath