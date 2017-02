Link Tipps

Futtern an geheimen Bremer Orten

BuzzFeed liefert wieder einmal eine Liste samt spektakulärer Überschrift aus:

"14 geheime Ort in Bremen, wo du bestimmt noch nicht gegessen hast"



Bremer Lufthansa Verkehrsfliegerschule

In diesem YouTube Video wird die Verkehrsfliegerschule der Lufthansa gezeigt. Ebenso das Training der künftigen Piloten in Arizona.



Bremer Streetworkerin

Das ZDF stellt Claudia Fisbeck vor, die junge, straffällige Flüchtlinge in Bremen betreut. Fast alle kommen aus einem marokkanischen Elendsviertel und haben sich die Zukunft mit Diebstählen und Drogenmissbrauch verbaut. Doch die Streetworkerin gibt ihre Jungs nicht auf.



