Longboard Workshop in der Neustadt

Im Karton in der Neustadt findet in zwei Wochen ein Longboard Workshop statt.

Auf der Facebook Seite des Karton heißt es: "In unserem 5. Longboard Workshop gestaltest du dein eigenes handgemachtes Longboard Deck von und mit Downhill Profi ... Kent Lingeveldt ... Die Boards können z. B. mit Stencils und Spraydosen gestaltet werden, mit verschiedenen Farbstiften oder Acrylfarben."



Kurssprache: Englisch und Deutsch

Kosten: 85 Euro.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung per Email an Susanne Lingeveldt:

s.lingeveldt@posteo.de



Samstag, 21. Januar 12:00 Uhr - 18:00 Uhr