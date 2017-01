"Luisa" hilft

Kneipen und Clubs in Münster setzen sich für den Schutz von Frauen vor Belästigung ein. In der Stadt gilt das Codewort "Ist Luisa hier" für das Personal an der Theke oder der Tür als Aufruf zur Hilfe.



Anschließend wird ein Taxi gerufen, oder man bringt die Hilfesuchende in einen sicheren Raum. Der Inhaber einer Studentenkneipe macht bei der Aktion auch mit und erklärte gegenüber dem WDR: Frauen könnten so "ohne großartiges Erklären" schnell klarmachen, dass sie Hilfe benötigen.



Die Idee stammt aus England. Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs haben sie dort entdeckt und importiert. Mit Plakaten auf den Toiletten der Gastronomen wird "Luisa" bekannt gemacht.