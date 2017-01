Lukas Fröde wechselt zu den Würzburger Kickers

Lukas Fröde schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Zweitligisten Würzburger Kickers an.

"Ich kenne Lukas seit er bei uns in der Jugend gespielt hat. Er hat in den vergangenen sieben Jahren das Trikot des SV Werder Bremen getragen und die Werte des Vereins vorbildlich nach innen und außen verkörpert. Für seine weitere sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", so Frank Baumann.

Lukas Fröde absolvierte für die U 23 64 Spiele. Zudem stand er zwölf Mal in der Bundesliga für Werder auf dem Feld.

Bild: Wikipedia/Matthias Süßen