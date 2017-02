Manufactum Bremen ausgezeichnet

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat die Stores of the Year ausgezeichnet

Die Niederlassung von Manufactum in Bremen entschied die Kategorie Home/Living für sich. Hervorstechend ist insbesondere die Nutzung eines alten Bankhauses ohne die handelstypischen Schaufenster und ohne offenen Eingangsbereich. Die Inszenierung der Ware in dem denkmalgeschützten Gebäude unter einer hohen Glaskuppel ist ein leuchtendes Beispiel für die Symbiose von Städtebau und Einzelhandel, so die Jury



Der HDE zeichnet mit den Stores of the Year herausragende und innovative Händler aus, deren komplette Neupositionierung nicht länger als ein Jahr zurück liegen darf. Bewertungskriterien sind unter anderem Innovationsgrad, Kundennutzen und Wertschöpfungspotenzial (einzelhandel.de).



Manufactum, Domshof 8-12, 28195 Bremen



Bild: Wikipedia/Heinz-Josef Lücking