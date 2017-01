Die Hochschule Bremen bietet am International Graduate Center (IGC) ab März 2017 den Masterstudiengang Business Management nun auch berufsbegleitend an.

Dadurch soll der bisherige Vollzeitstudiengang auch für Berufstätige mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund (Absolventen von Bachelor- oder Diplom- Studiengängen mit wirtschaftswissenschaftlichen Fachinhalten) angeboten werden. Die Bewerbungsfrist für dieses Angebot ist bis 31. Januar 2017 verlängert worden. Am Samstag, dem 21. Januar 2017, besteht um 10 Uhr Gelegenheit, sich über diesen Studiengang zu informieren. Veranstaltungsort: IGC, Süderstraße 2, 28199 Bremen.



Um Anmeldung zu der Infoveranstaltungen wird gebeten. Gonca Efe-Şahantürk, Tel.: 0421-5905 4789, E-Mail: gonca.efe-sahantuerk@hs-bremen.de, www.graduatecenter.org.



Anders als die in Deutschland gängige Funktionsspezialisierung orientiert sich der Studiengang am idealtypischen Lebenszyklus eines Unternehmens. Der Studiengang ist so gestaltet, dass er berufsbegleitend bei Beschäftigung in Vollzeit absolviert werden kann.