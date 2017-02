Die ZDF Doku über das Beck's Bier hat es in die Mediathek geschafft.

In der Reihe "Deutschland, deine Marke" wird in in diesem Film der Wandel eines regionalen Unternehmens zum Teil eines global agirenen Großkonzerns gezeigt. Ob die Aussage im Teaser "die Biermarke ist heute Herzstück des größten Brauereikonzerns der Welt" zu halten ist, mag man bezweifeln.