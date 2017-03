Ende Februar wurde zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Wolf in Bremen gesichtet. In Rekum wurde das Tier von einem Bauern entdeckt und verscheucht (radiobremen.de).



In der Sendung capriccio des Bayrischen Fernsehens wurde letzte Woche das Buch von Petra Ahne vorgestellt, die der Frage nach gegangen ist, woher unsere Angst vor dem Wolf stammt. Und es wird im Beitrag die Frage gestellt, wie viel Natur der Mensch heute noch erträgt.