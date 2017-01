Mehr Feiertage im Norden

Der niedersächsische Landtagspräsident Bernd Busemann fordert in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung mehr Feiertage in Norddeutschland.



Der 31. Oktober ist in diesem Jahr wegen des Reformations- Jubiläums ausnahmsweise ein bundesweiter Feiertag. Busemann meint, dieser Reformationstag und der Buß- und Bettag sollten bundesweite gesetzliche Feiertage werden. Ein erster Schritt: Immerhin gibt es in Bayern 13 und in Niedersachsen in "normalen" Jahren nur 9 Feiertage (ndr.de).





Bild: Bernd Busemann (Wikipedia/Ralf Roletschek)