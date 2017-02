Messerstercherei in Grohn - Zeugen gesucht

Sonntagmorgen gegen 09.40 Uhr wurde in Grohn ein 23 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt. Die Polizei nahm drei Männer vorläufig fest.



Aus bisher nicht bekannten Gründen gerieten in einem Innenhof in der Friedrich-Klippert-Straße etwa vier bis sechs Männer aneinander. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 23-Jährige mehrere Messerstiche und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen drei Verdächtige im Alter von 21, 25 und 26 Jahren, auf der Flucht fest. Der Tatort wurde abgesperrt und Spuren sowie Beweismaterial gesichert. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.



Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.



Bild: Wikipedia/Garitzko