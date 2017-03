Miss Deutschland Wahl in Bremen

Die Wahl zum Mister und zur Miss Deutschland findet am Sonntag den 26. März 2017 in Bremen statt (missgermanyorganisation.de)

Einige Tage zuvor reisen die Teilnehmer/innen aus den Bundesländern an. Gasthotel ist in diesem Jahr das Radisson Blu Hotel in Bremen.

Chefchoreograph Torsten Galts wird die Produktion betreuen und auf die Sieger/innen warten viele Preise, unter anderem



die Teilnahme an den internationalen Wahlen zum Mr. World oder Miss Intercontinental.



Die Miss Wahlen bestehen aus zwei Durchgängen und der anschliessenden Siegerehrung. Im 1. Durchgang erfolgt ein Kurzinterview. Die Garderobe für diesen Durchgang bringt jede Kandidatin selbst mit. Es wird jedoch Wert auf gepflegte und schicke Kleidung (keine Jeans) gelegt. Im ersten Durchgang wird Ausstrahlung und das Aussehen bewertet.

Im 2. Durchgang stellen sich alle Kandidatinnen im eigenen Badeanzug oder Bikini vor. Die Siegerin wird von der Jury ermittelt.



Ein Tipp für Bremer Männer: Wer sich für die Missen schick machen will, erfährt bei der Maus, wie man vernünftig ein Hemd bügelt.



Bild: Radisson Blu Hotel, Bremen/Facebook