Mit der BSAG an Heiligabend unterwegs

Bei der BSAG gelten am Heiligabend besondere Fahrpläne:



Am 24. Dezember 2016 gilt für die Bahnen und Busse bis circa 14:00 Uhr der normale Fahrplan für einen Sonnabend. Ab etwa 14:00 Uhr fahren die Linien 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 24, 25, 26, 27, 57 und 58 in Bremen-Stadt im 30-Minuten-Takt. Alle anderen Linien fahren nach einem Sonderfahrplan. Die Linien 38, 42, 44, 52, 61 und 62 werden wie im regulären Sonnabend-Fahrplan nicht angeboten. In Bremen-Nord fahren die Linien 90, 93, 94, 95, 96 und 98 ab etwa 14 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Linie 80 (Anruf-Linien-Taxi) fährt nach einem Sonderfahrplan. Auf den Linien 82, 91/92 und 97 finden ab circa 14 Uhr keine Fahrten mehr statt. Die Linie 81 wird wie im regulären Sonnabend-Fahrplan nicht angeboten.



Nachtlinien

Die BSAG-Nachtlinien fahren vom Sonnabend auf Sonntag, 24. auf 25. Dezember, von 0:00 bis 1:30 Uhr halbstündlich und anschließend bis 6:30 Uhr stündlich ab Hauptbahnhof. Die Nachtlinien N6 und N94 fahren entsprechend. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 23. auf 24. Dezember, fahren die Nachtschwärmer-Busse des VBN auf den Linien N12, N25, N26, N27, N67 und N73. In den Weihnachtsnächten – 24. auf 25. Dezember, 25. auf 26. Dezember und 26. auf 27. Dezember – fahren keine Nachtschwärmer.



Alle Fahrpläne gibt es hier ald PDF



Bild: Wikipedia/A.Savin