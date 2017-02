Mit Stift und Papier zum neuen Fahrrad

Die Fundraising-Agentur hummelbike macht durch Aktionen auf die Verkehrssicherheit von Kindern aufmerksam. In diesem Jahr wurden Prominente aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Kunst und Unterhaltung aufgerufen, ihr eigenes Rad zu zeichnen. Die Bilder werden auf den Veranstaltungen von hummelbike ausgestellt und Ende des Jahres zugunsten von Radfahrkursen für mehr Radfahrsicherheit von Kindern versteigert.



Auf der Rad- und Freizeitsportmesse "Draussen" am 11. und 12. März wird hummelbike einen Stand haben. Besucher können dort direkt ein Bild von ihrem Fahrrad zeichnen, oder zuhause kreativ werden und das Bild mitbringen.

Alle Bilder werdenwährend der Veranstaltung ausgestellt.



Alle Besucher können die Bilder in zwei Alterskategorien bewerten. Den Gewinnern winken bei der Siegerehrung am Sonntagnachmittag neue Fahrräder, gesponsert von B.O.C. und WOOM BIKES, und weitere Preise.



Infos und die Teilnahmebedingungen gibt es hier.



Bild: hummelbike/Facebook