Mittwoch, Kinder, wird's was geben

Die Initiative "Die Astronautin" soll das Interesse für den Beruf der Astronautin steigern und Frauen ermutigen, eine Karriere in der Raumfahrt anzustreben.

Nächste Woche wird die Initiative eine große Ankündigung machen. Aber weder auf Twitter, noch auf Facebook oder der Homepage der Initiative werden Einzelheiten verraten.

Who will be the first female German astronaut? Big announcement in Bremen on March 1st. #Astronautin pic.twitter.com/SZsRRxRG8K