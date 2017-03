Musikalische Lesung aus dem Roman "28 Tage lang"

Der Roman "28 Tage lang" des Bremer Autors David Safier erzählt die Geschichte über den Aufstand im Warschauer Ghetto aus der Sicht der 16-jährigen Mira und wirft dabei die universelle Frage auf: Was für ein Mensch willst du sein?

Am 09. März findet im kleinen Saal der Glocke eine musikalische Lesung statt.

Kompositionen und Improvisationen des Saxophonisten Peter Dahm sind sowohl kommentierend eingeschoben als auch atmosphärisch dem Text unterlegt.



09.03.2017, Die Glocke – Kleiner Saal, Domsheide 4, 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro (ermäßigt 9 Euro)



Eine Veranstaltung der Glocke Veranstaltungs-GmbH in Kooperation mit der Stadtbibliothek Bremen.



Bild: Wikipedia/Jürgen Howaldt