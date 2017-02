Nächster Instawalk findet am 5. März statt

Beim nächsten Bremer #instawalk geht es ins Bremer Rathaus. Am 5. März werden die obere Rathaushalle, die Güldenkammer, aber auch einige Räume, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, erkundet. Los geht es um 14 Uhr.

Anmelden kann man sich hier. Der Anmeldeschluss it am 23. Februar. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. am 24. Februar erhalten die "Gewinner" eine Teilnahmebestätigung mit dem Treffpunkt.

Welterbe-Walk: Beim 3. #instawalkbremen blicken wir hinter die Kulissen des Bremer Rathauses. Alle Infos unter https://t.co/roulY4SfM0 pic.twitter.com/fuBobPg6Ks — BTZ Bremen (@BremenErleben) 13. Februar 2017