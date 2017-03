Nachwuchsmodels gesucht

Der Weserpark sucht Nachwuchstalente im Alter von 5 bis 12 Jahren, die sich im Modeln und Präsentieren üben wollen.



Eltern können ihr Kind mit nur wenigen Angaben zur Vorauswahl anmelden. Per Losverfahren werden insgesamt 15 Kinder ausgewählt, die in einem kostenlosen Workshop am Freitag, den 24.03. nachmittags eine echte Modenschau vorbereiten. Gestaffelt nach Altersgruppen üben die Kinder bis zu 2 Choreografien ein. Alle zusammen präsentieren ihre Fashionshow am Samstag, den 25.03. um 15.30 Uhr. Die Kinder sollen Freude an Mode und Bewegung haben.



Bewerbungen können an folgende Adresse gesendet werden: weserpark-fashionshow@mec-cm.com. Welche Angaben gemacht werden müssen, steht hier. Der Einsendeschluss ist der 18.03.2017.



Nur Erziehungsberechtigte können die Anmeldung vornehmen. Die Kinder können nur im Beisein der Erziehungsberechtigten am Workshop und an der finalen Modenschau teilnehmen. Die Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten besteht während der gesamten Zeit des Workshops und der Modenschau fort.