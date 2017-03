Nespresso Boutique im Weserpark

Nespresso hat eine Pop-Up Boutique im Weserpark eröffnet.

Sie bietet jedem die Möglichkeit wie ein erfahrener Barista eine Tasse Kaffee zuhause zu kreieren und Kaffeequalität auf höchstem Niveau zu genießen.



In der neuen Nespresso Boutique können Clubmitglieder und Interessenten die Vielfalt der Premium Grand Cru-Kaffees entdecken und neue Varietäten verkosten. Die Boutique verfügt über eine Recycling Station, an der gebrauchte Kapseln in den Recycling-Kreislauf zurückgeführt werden können. Über den Service der Boutique hinaus können verwendete Kapseln auch bequem mittels der Gelben Tonne bzw. dem Gelben Sack recycelt werden.