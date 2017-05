Neue Flugstrecken ab Bremen: Israel und Türkei

Bremen - Dalaman

Seit heute fliegt Germania einmal pro Woche nonstop Dalaman in der Türkei an. Dalaman ist eine Kleinstadt mit etwa 20.000 Einwohnern und liegt an der südwestlichen Mittelmeerküste der Türkei. Der Hinflug startet immer montags um 14:45 Uhr und der Rückflug beginnt um 19:45 Uhr in der Türkei. Tickets für den Hin- und Rückflug gibt es ab ca. 180€. Dieser Flug wird nur für den Sommerflugplan bis Ende Oktober angeboten.

Bremen - Eilat

Ab dem 30. Oktober bietet RyanAir ab Bremen einen Flug nach Eilat in Israel an. Zweimal wöchentlich, immer montags und freitags, geht es dann für knapp 5 Stunden Richtung südliches Israel. Eilat mit seinen ca. 50.000 Einwohnern liegt an der Südspitze Israels im Süden der Wüste Negev. Die Kleinstadt befindet sich direkt am Golf von Akaba, einem Ausläufer des Roten Meeres. Hin- und Rückflug kosten ab 72€.