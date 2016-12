Neuer Abflugbereich am Bremer Flughafen

Der umgestaltete Abflugbereich mit neuer Gastronomie und einem großen Duty free-Shop sowie die neue, zentrale Sicherheitskontrolle am Bremen Airport sind gestern eröffnet worden (bremen-airport.de).



Die Bundespolizeiinspektion Bremen - Revier Flughafen Bremen hat nun eine Kontrollstelle mit sieben Kontrollspuren. Diese sind nicht nur in Bezug auf die Ausmaße und die Ausstattungen zeitgemäß, sondern rüsten die Bundespolizei in Bremen auch für die Zukunft.

In der gestrigen Sendung von buten un binnen um 6 werden die neuen Körperscanner am Bremer Flughafen gezeigt. Los geht es bei Minute 3.57.