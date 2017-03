Neuer Film von Eike Besuden im Kino 46

Der Film "All inclusive" wird im Kino 46 in der Reihe "Made in Bremen" gezeigt.

Die Story: Seit Jahrzehnten hat Rosa das Hotel Weserlust geführt. Es gehört ihr und sie hat es mit Leib und Seele betrieben. Es liegt direkt an der Weser, mit einem Blick auf den Werder und eine kleine Fähre, die dorthin führt. Rosa ist inzwischen Ende 70. Sie hat einen erwachsenen Sohn, Ricky. Er ist behindert, führt aber ein ziemlich selbstständiges Leben. Plötzlich und unerwartet stirbt Rosa an einem Herzinfarkt. Es ist eine Situation, auf die niemand richtig vorbereitet ist, außer Rosa selbst, wie sich herausstellen wird. Die neue Situation wird das Leben in dem Hotel völlig verändern.



Montag, 13. März bis Mittwoch 15. März, 18.30 Uhr. An allen Terminen mit Gästen: Eike Besuden und Team



Bild: Regisseur und Produzent Eike Besuden. (Foto: PINGUIN STUDIOS)