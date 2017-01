Neues Magazin zeigt den Bremer Stil

In dem Magazin "Breathe. An Idea about Fashion“ sind 100 Outfits von Studierenden der HfK Bremen zu sehen, die zuvor während der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin in der Modeschau "Unter“ im Aquarium des Berliner Zoos bewundert werden konnten.



"Breathe“ zeigt Mode, die für den unkonventionellen Bremer Stil der Hochschule für Künste Bremen steht, der im Rahmen des interdisziplinären und experimentellen Studienprogramms des Integrierten Designs die Entwicklung einer individuellen Haltung der Studierenden innerhalb eines weit gefassten Verständnisses von Gestaltung fördert.



Breathe. An Idea about Fashion.

19,90 Euro

ISBN: 978-3-00-054978-6

erscheint bei printkultur

Zu bestellen über:

printkultur.de

oder über die HfK-Pressestelle