Niedersachsen bietet Hilfe für junge Unternehmen

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium engagiert sich mit einem neuen Förderpaket für Start-up-Unternehmen im Land.

20 Start-ups bekommen in der frühen Gründungsphase direkte finanzielle Unterstützung. Außerdem sollen bis zu vier neue Start-up-Zentren im Land entstehen, die das Ministerium mit 600.000 Euro Anschubfinanzierung (maximal 50 Prozent der Kosten) unterstützen wird. Die neue Internetplattform startup.niedersachsen wird dazu beitragen, die niedersächsische Start-up-Szene besser zu vernetzen und auch nach außen darzustellen.



"Was Firmengründer häufig fehlt, ist Kapital auf der einen Seite und Gründer Know-how und Erfahrung auf der anderen Seite. Was sie brauchen, ist kompetente und intensive Beratung durch erfahrene Gründer sowie unbürokratische Unterstützung. Genau hier steigen wir ein. ...

Start-ups mit guten Geschäftsideen können sich in den Start-up-Zentren für einen bestimmten Zeitraum vergünstigte Büroräume inklusive Ausstattung nutzen, bekommen Beratung von Mentoren, können an Workshops teilnehmen und finden sich in einem hoch kreativen Umfeld wieder.", so Minister Lies.