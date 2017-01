Niedersächsisches Fernbusnetz geplant

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies hat gestern das neue Förderprogramm für Landesbuslinien vorgestellt. Die Buslinien sollen schnelle und komfortable ÖPNV-Verbindungen für die Mittelzentren im Land schaffen, überall dort, wo es an Schienenstrecken fehlt. Das Land stellt hierfür bis zu 10 Mio. Euro jährlich zur Verfügung (niedersachsen.de).



Lies: " ... Wir wollen unsere Mittelzentren in Niedersachsen mit schnellen und modernen Busverbindungen besser an unsere Großstädte anbinden und auch miteinander vernetzen."



Das Ministerium hat beispielhaft 35 mögliche Strecken untersucht. Das entsprechende Gutachten bietet Aufgabenträgern eine Einschätzung des Potenzials für die einzelnen Strecken. Andere Verbindungen sind aber ebenfalls möglich. Unter anderem der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN) kann Förderanträge beim Land stellen,



Vorbehaltlich der Prüfung des Förderantrages wird Minister Lies voraussichtlich bereits im Mai die erste Landesbuslinie eröffnen können, dies zwischen Westerstede und Oldenburg, wo mit Hilfe der Landesförderung eine bereits bestehende Busverbindung deutlich aufgewertet werden soll. Konkrete Überlegungen gibt es auch für Busverbindungen zwischen Worpswede und Bremen.



Die 35 beispielhaft untersuchten, möglichen Busverbindungen findet man hier.